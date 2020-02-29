РИАМО - 29 фев. Число участников марша памяти политика Бориса Немцова в Москве достигло 10,5 тысячи человек, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Ранее ведомство сообщало, что на акцию в центре столицы собралось 8 тысяч человек. Собравшиеся следуют от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

«В согласованном властями города Москвы публичном мероприятии принимает участие 10,5 тысячи человек. Все они прошли через досмотровые рамки, которые в настоящее время закрыты», — говорится в сообщении.

Первые участники мероприятия уже начали расходиться. Сотрудники столичной полиции и Росгвардии продолжают обеспечивать охрану правопорядка.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Виновным в покушении на политика признан экс-военнослужащий чеченского батальона внутренних войск МВД «Север» Заур Дадаев. По приговору суда он получил 20 лет колонии строгого режима. Остальные участники покушения приговорены к срокам от 19 до 11 лет. Заказчик убийства до сих пор не установлен.