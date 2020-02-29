РИАМО - 29 фев. Врач скорой помощи Сергей Захаревич рассказал, почему в результате ЧП с сухим льдом в одном из банных комплексов Москвы погибших не удалось спасти и можно ли помочь человеку в подобной ситуации, сообщает Nation News.

Вечеринка в бане в день рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко накануне закончилась трагедией. Три человека погибли и еще нескольких госпитализировали после купания в бассейне, где ради спецэффектов растворили сухой лед. Он начал выделять углекислый газ, обладающий удушающим действием. СК возбудил уголовное дело.

«Была высокая концентрация и произошел биологически-химический процесс. Когда наш гемоглобин соединяется с кислородом, они образуют пару, которая называется оксигемоглобин. Он транспортирует насыщенную кровь в ткань клетки. А здесь инородное вещество, гемоглобин преобразуется в карбоксигемоглобин - это уже неприятно для организма, он уже с трудом отдает этот продукт распада», - сказал Захарович.

Он добавил, что когда чистого гемоглобина в организме не остается, человек быстро умирает.

«Даже если дать ему чистого кислорода, не факт, что уже успеешь спасти», - подчеркнул врач.

По его словам, до приезда врачей нужно было вывести людей в другое помещение, как можно дальше от химического очага.

В такой ситуации при возможности необходимо открыть окна на распашку и освободить грудную клетку пациенту, чтобы человек мог сделать глубокий вдох, отметил медик.

Если же возможности вывести человека на свежий воздух нет, то нужно взять влажное полотенце и с его помощью попробовать создать поток свежего воздуха. Кроме того, приложенное ко рту пострадавшего мокрое полотенце поможет исключить дальнейшее попадание газа в легкие.

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