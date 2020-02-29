РИАМО - 29 фев. Вместимость парка развлечений «Остров мечты» составляет порядка 65 тысяч человек, в день открытия ожидается, что в парк придут до 40 тысяч гостей, сообщил в субботу председатель совета директоров компании «Остров мечты» Амиран Муцоев.

В субботу утром для посетителей открыли парк «Остров мечты». Он занимает территорию общей площадью 100 гектаров. В крытой части находятся девять тематических зон, посвященных героям популярных мультфильмов.

«В тематическом парке мы можем разместить с комфортом 25 тысяч человек. В городском променаде около 40 тысяч. <...> В первый день мы предполагаем (придет - ред.) около 30-40 тысяч человек. К вечеру посмотрим», - сказал Муцоев.

По его словам, в зоне «Буратино» построен кукольный театр на 250 мест. Через месяц откроется театрализованное галографическое шоу с залом на 650 мест. Его посещение также входит в стоимость билета.

Муцоев отметил, что в парке аттракционов посетители могут провести порядка шести часов, чтобы опробовать все тематические зоны. При желании несколько часов можно провести, гуляя по общественным пространствам городского променада.

«Перед входом в парк люди могут развлечься и отдохнуть бесплатно. После (посещения аттракционов - ред.) человек может провести пару часов в городском променаде. Тем самым, это уже получается целый туристический кластер», - добавил председатель совета директоров компании «Остров мечты».

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