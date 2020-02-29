РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 фев. Родители учеников школы №25 в Люберцах пожаловались на заваренный проход в заборе и намазанный солидолом забор, сообщается в Instagram-аккаунте «mylyubertsy».

«Администрация школы №25 в Люберцах наносит солидол на забор школы, чтобы дети ходили в обход по грязи. Ранее был удобный проход для детей из близлежащих домов, но его закрыли, заварили и намазали солидолом», - говорится в сообщении.

Проходить в школу со стороны улицы Черемухина неудобно. Дети идут в школу вдоль недостроенного здания, в котором неизвестные распивают спиртные напитки. Там всегда грязь и лужи.

В комментариях к данному посту представитель школы сообщил, что учреждение работает в штатном режиме.

«Руководителю указано на недопущение ослабления пропускного режима, с сотрудниками проведен дополнительный инструктаж о мероприятиях, выполняемых при возникновении внештатных ситуаций. Лазание детей через забор - показатель их воспитанности», - отмечается в материале.

Сотрудники школы пресекают попытки перелезть через забор и проводят беседы со школьниками.