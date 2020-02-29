РИАМО - 29 фев. В марше памяти в честь оппозиционного политика Бориса Немцова в Москве принимают участие 8 тысяч человек, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

«В Москве началось согласованное властями публичное мероприятие, в котором принимает участие около 8 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Охрану правопорядка и безопасности участников акции обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии. Собравшиеся следуют от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Виновным в покушении на политика признан экс-военнослужащий чеченского батальона внутренних войск МВД «Север» Заур Дадаев. По приговору суда он получил 20 лет колонии строгого режима. Остальные участники покушения приговорены к срокам от 19 до 11 лет. Заказчик убийства до сих пор не установлен.