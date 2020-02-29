РИАМО - 29 фев. В апреле строители начнут работу по прокладке тоннеля между станциями «Нагатинская затон» и «Кленовый бульвар» на Большой кольцовой линии метро (БКЛ), говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, Большая кольцевая линия остается приоритетным проектом метростроевцев.

«Недавно были запущены сразу два десятиметровых щита на западе, а в апреле стартует еще один щит-гигант между станциями «Нагатинская затон» и «Кленовый бульвар», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в этом году планируется завершить строительство четырех станций метро БКЛ: «Авиамоторная», «Лефортово», «Улица Народного ополчения» и «Карамышевская».

На всех участках БКЛ в данный момент либо заканчиваются работы, либо идет проходка тоннелей. Длина ветки будет 70 километров, на ней расположат 31 станцию и два электродепо. Пассажиры смогут экономить на поездках в среднем до 30 минут.

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