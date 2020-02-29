РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 фев. Порядка 1,5 тысячи взрослых приняли участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в подмосковном Красногорске в субботу и написали тест по истории, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В акции приняли участие 1,5 тысячи человек. Все родители получат свой балл примерно в течение недели. Результаты сообщат по электронной почте или в школе», - говорится в сообщении.

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла во всех школах Красногорска в субботу. В 2020 году ее провели в четвертый раз. Цель акции - помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.