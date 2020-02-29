РИАМО - 29 фев. В Москве началось возведение левого перегонного тоннеля, который соединит станции «Славянский мир» и «Улица Генерала Тюленева» Коммунарской линии метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Тоннелепроходческий щит «Полина» начал строительство второго тоннеля между станциями «Славянский мир» и «Улица Генерала Тюленева» Коммунарской ветки метро. 825-метровый тоннель свяжет строящиеся станции на глубине порядка 13-19 метров», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что тоннель пройдет под МКАД, Троицким лесопарком, а также под нежилой застройкой на юго-западе мегаполиса по территориям, на которых расположено множество инженерных коммуникаций.

По его словам, строители завершат работы по проходке в третьем квартале текущего года.

Как уточнил гендиректор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, тоннелепроходческий комплекс «Полина» уже построил правый перегонный тоннель между станциями «Проспект Вернадского» и «Мичуринский проспект» и тоннель между станциями «Улица Новаторов» и «Проспект Вернадского» на Большом кольце метро.

«Соседний правый тоннель на этом же перегоне строит другой щит китайского производства «Дарья», ранее также задействованный в проходке юго-западного участка БКЛ», — отметил Газизуллин.

Коммунарскую линию метро строят от станции МЦК «Крымская» до Троицка. Данная ветка станет одной из самых протяженных в столичной подземке, ее длина составит около 38 километров. На ней будут расположены 16 станций.

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