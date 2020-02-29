РИАМО - 29 фев. На месте пятиэтажек в столичном микрорайоне Камушки около международного делового центра «Москва-Сити» могут возвести высотные здания, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мы приступили к расселению домов по программе реновации в районе Камушки. По мере освобождения домов они постепенно будут сноситься. О сроках расселения всего квартала говорить рано», — сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что пока характер застройки данной территории не определен. Возможно, здесь будет построены высотные деловые здания.

Программа реновации жилищного фонда столицы была утверждена в 2017 году. Она касается порядка 1 миллиона горожан. Будет расселено 5173 дома.