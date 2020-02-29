РИАМО - 29 фев. Инвестированные в строительство столичного парка развлечений «Остров мечты» средства могут окупиться через 12-13 лет, сообщил в субботу председатель совета директоров компании «Остров мечты» Амиран Муцоев.

По его словам, для успешной работы недостаточно одних аттракционов и магазинов. Необходима слаженная работа всех звеньев шоу 365 дней в году.

«По нашей модели рассчитываем около 7,5 миллионов посетителей в год. <...> При этом 70% успеха — ежедневно создавать атмосферу, комфортную для людей. Чтобы правильно работали аниматоры. <...> Если будет все нормально, и люди будут ходить, (окупится за срок - ред.) около 12-13 лет», — сказал журналистам Муцоев в день открытия парка.

Он также отметил, что на сегодняшний день из 24 аттракционов работает 20. Оставшиеся четыре в связи со сложным техническим устройством запустят к 28 марта.

В Нагатинском затоне на юге Москвы в субботу открылся для посетителей крупнейший в Европе парк развлечений «Остров мечты». Территория парка составляет 100 гектаров. В крытой части площадью порядка 300 тысяч квадратных метров расположено девять тематических зон, посвященных героям известных мультфильмов.

Согласно данным СМИ, стоимость строительства парка «Остров мечты» оценивается примерно в 1,5 миллиарда долларов США.

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