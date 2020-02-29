РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 фев. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в текущем году комплексно благоустроят пять дворовых территорий, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В 2020 году в рамках комплексного благоустройства в микрорайоне Климовск планируется отремонтировать пять дворовых территорий. Гривно: на Рябиновом проезде, у домов №№1, 3, улица Садовая, у домов №№5, 16, 20, улица Советская, у домов №№1, 3, 5, 7, 9. Весенняя: на улице Симферопольская, у домов №№45, 47, 49, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, на улице Мичурина, у дома №2, на улице Заводская, у домов №№20А, 22, 24, корпусов 1, 2», - говорится в сообщении.



Планируется установить площадки по программе губернатора «Наше Подмосковье» по двум адресам: на улице Симферопольская, у дома №49, корпусов 4, 5; на улице Советская напротив дома №1.



Также три детские площадки планируется установить по адресам: улица Мичурина, дом №2; улица Садовая, напротив дома №5; улица Заводская, напротив дома №20. Еще одна детская площадка появится напротив дома №20А на проспекте 50 Лет Октября.