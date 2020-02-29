РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 фев. Двухдневный фестиваль «Солнечная Масленица» стартовал в субботу в музее-усадьбе «Архангельское» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Мы рады всех видеть. Надеюсь, в течение дня здесь будет много людей. Вход в музей-усадьбу сегодня и завтра (29 февраля и 1 марта – ред.) бесплатный для всех. Здесь будет весело и хорошо!» – обратилась к гостям фестиваля глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Она поздравила всех с Широкой Масленицей.

«Мы провожаем зиму и ждем, когда наступит весна. Сегодня и завтра нужно хорошо веселиться, петь песни, водить хороводы – и делать это все с хорошим настроением. Наешьтесь обязательно вкусных блинов!» - отметила Хаймурзина.

По словам директора музея-усадьбы Вадима Задорожного, подобные массовые гуляния продолжают традицию усадебных праздников 19 века. На Масленицу владельцы Архангельского, князья Юсуповы, открывали двери для жителей окрестных деревень, и на главной улице народ мог веселиться.

«Солнечная Масленица» – одно из крупнейших мероприятий в рамках туристического проекта правительства Московской области «Зима в Подмосковье». С 12:00 в субботу и воскресенье можно поучаствовать в масленичных мастер-классах, купить товары подмосковных производителей на ярмарке, послушать концерты и посмотреть спектакль. Для детей работает игровая зона с надувным аттракционом – самоваром и горками.

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