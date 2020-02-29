РИАМО - 29 фев. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала гражданам России максимально сократить поездки за границу, чтобы избежать заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

«Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое — нужно максимально сократить возможные поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации», — заявила Попова.

Она также напомнила о базовых мерах борьбы с инфекций.

«Нужно соблюдать примерно одинаковые правила — держать чистыми руки и все гаджеты, которые вокруг вас. Не забывать ополаскивать лицо и носовые ходы промывать в течение дня», — сказала Попова.

Кроме того, по ее словам, при нахождении в местах массового скопления людей и в поездках на общественном транспорте лучше носить маску. При малейшем недомогании нужно сразу обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Вспышка вызванного новым коронавирусом Covid-2019 заболевания была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Согласно последним данным, болезнь диагностирована у 85 тысяч человек по всему миру. Порядка 2,9 тысячи пациентов скончались, свыше 39 тысяч человек вылечились.

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