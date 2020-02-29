РИАМО - 29 фев. В Instagram запустили фотоконкурс с уникальными веб-масками, которые похожи на маски ряженых на «Московской Масленице», четырех победителей пригласят на ужин в ресторане русской кухни, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В дни «Московской Масленицы» на Манежной площади и площади Революции проходит Международный фестиваль ряженых. В нем участвуют болгарские ряженые-кукеры, венгерские бушары, итальянские мамутонес и исохадорес, российские и белорусские окрутники! К красочному карнавалу могут присоединиться все желающие, и теперь для этого даже не нужно самому мастерить маску», — говорится в сообщении.

Для создания снимка в маске ряженого пользователям рекомендовали зайти на страницу, где можно найти новые веб-маски: веселого масленичного деда, который символизирует успех, и грустного масленичного черта, который является символом уходящей зимы.

Одна маска находится на главной странице аккаунта, вторая в сторис. Данные маски будут доступны для всех желающих на Масленицу и после праздничной недели.

«Помимо забавных фото, масленичные веб-маски подарят возможность выиграть сертификат на 5000 рублей на ужин в отличном ресторане русской кухни», — добавляется в материале.

Для участие в фотоконкурсе необходимо сделать снимок в одной из новых веб-масок на любой локации фестиваля «Московская Масленица», выложить его в свой аккаунт Instagram. Также в посте с фотографией нужно написать об участии в конкурсе от аккаунта @times_and_epochs и фестиваля «Московская Масленица» и добавить теги #большечемблины и #mosblin. Конкурсанты также должны быть подписаны на аккаунт @times_and_epochs.

Четырех победителей определят рандомным способом 2 марта.

На выходных на фестивале «Московская Масленица» пройдет праздничный карнавал с участием более 150 ряженых.

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