РИАМО - 29 фев. Запуск второго участка Некрасовской линии столичного метрополитена, на котором находятся четыре станции, запланирован на март, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мы завершаем работы на этом участке: заканчиваем монтаж систем вентиляции, безопасности, пожаротушения и контроля движения. В целом работы выполнены на 99%», - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на втором участке «розовой» ветки расположены станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская».

По словам заммэра, вместе с участком Некрасовской линии планируется открыть две станции Большого кольца метро - «Авиамоторную» и «Лефортово».

«Таким образом уже в ближайшее время у москвичей появится возможность доехать без пересадок от Некрасовки до Лефортова», - подчеркнул Бочкарев.

Первый участок «розовой» линии запустили в июне 2019 года. На нем находятся станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино».

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