РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 фев. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в текущем году отремонтируют 11 дорог и тротуары, сообщается в группе «Территориальное управление Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В малом зале детской музыкальной школы микрорайона Климовск 28 февраля прошла встреча представителей администрации, депутатов совета депутатов округа, управляющей организации МУП «СЕЗ» с жителями микрорайона. На ней обсудили вопросы капитального ремонта домов и подъездов. Представители теруправления Климовска доложили об итогах работ по благоустройству в 2019 году и планах на 2020 год.

«Большая часть вопросов жителей касалась уборки подъездов и сроков проведения их ремонта, по всем адресам назначены даты совместных встреч, по итогам которых будут приняты исчерпывающие меры. В 2020 году на территории микрорайона Климовск планируется провести ремонт шести дорог местного значения, пяти областных дорог, а также ремонт муниципальных тротуаров», - говорится в сообщении.

К дорогам местного значения относятся Бережковский проезд (ремонт асфальтобетонного покрытия (АБП) и строительство нового тротуара); улица Железнодорожная (ремонт АБП «картами»); Ихтиманская площадь (ремонт АБП); улица Малая (ремонт АБП); переулок Садовый (ремонт АБП); улица Симферопольская (ремонт АБП и расширение проезжей части на первом участке и ремонт тротуара вдоль дома №49).

Областные дороги, подлежащие ремонту: улица Индустриальная (ремонт АБП); улица Вокзальная (ремонт АБП); улица Ихтиманская (ремонт АБП); улица Школьная (ремонт АБП); Старосимферопольское шоссе (ремонт АБП).

Тротуары отремонтируют по следующим адресам: вдоль улицы Школьной от дома №40 до моста через реку Петрица (через лес); за домом №15 на улице Школьная до моста через реку Петрица.

Сделают ремонт тротуара и обустроят парковочные пространства вдоль дома №31 на улице Школьная; построят тротуар от дома №3 на улице Серпуховская до дома №6 на улице Революции.