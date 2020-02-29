Трагедией закончилась вечеринка инстаграм-блогера Екатерины Диденко. 28 февраля девушка, называющая себя «аптечным Ревизорро», отмечала день рождения в банном комплексе на юге Москвы. В какой-то момент в бассейн высыпали сухой лед, однако не учли, что при реакции с водой он образует углекислый газ, вызывающий удушье. В итоге двое участников праздника скончались на месте, позже в реанимации умер муж Екатерины. Обо всех обстоятельствах ЧП читайте в материале РИАМО.

Видео с места трагедии на вечеринке в бане в Москве>>

«Люди начали синеть»

Вечером в пятницу, 28 февраля, аптечный блогер Екатерина Диденко праздновала свое 29-летие в банном комплексе «Девятый вал». На ее вечеринку в большой зал с сауной пришли 18 гостей. В разгар праздника муж Екатерины решил добавить в бассейн 25 килограммов сухого льда, и гости тут же начали прыгать в воду. Идея оказалась фатальной: из-за химической реакции начал активно выделяться углекислый газ, вызывающий удушье. Двоих гостей праздника прибывшим врачам реанимировать не удалось, это подтвердили в столичном управлении Следственного комитета.

«В банном комплексе на Коломенском проезде в городе Москве в результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия. Остальные госпитализированы в медицинские учреждения», — сообщила РИАМО в пятницу старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В реанимации после происшествия оказались двое гостей в тяжелом состоянии. Как сообщил источник телеканала «360» в диспетчерской скорой помощи, в сознании на момент госпитализации был мужчина, которого вынули из бассейна первым.

«Люди начали синеть. Повезло тому, кого вытащили первым», — рассказал собеседник телеканала.

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Дело на личном контроле

сайт СК РФ

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» Уголовного кодекса. Руководство столичного управления СК уже взяло дело на особый контроль.

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по городу Москве взять расследование под личный контроль», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и причин трагедии.

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Еще одна смерть

Утром 29 февраля стало известно, что в больнице скончался муж Диденко Валентин. Об этом сообщила сама блогер-провизор на видео в соцсети, также она назвала имена своих друзей, погибших накануне.

«Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры. Больше я не могу... Я написала записку о неразглашении информации», — сквозь слезы рассказала Екатерина.

По предварительным данным, смерть Валентина наступила из-за отека легких.

У Диденко осталось двое маленьких детей. На видео в Instagram Stories блогер призналась, что не представляет, как рассказать им о смерти отца, и попросила подписчиков подсказать ей, куда обратиться за психологической помощью.

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Сухой лед и химическая реакция

Сухой лед, или твердый диоксид углерода CO2, используют в пищевой промышленности для охлаждения продуктов во время их транспортировки или хранения, в медицине — для перевозки и хранения крови и трансплантатов, а также при сборке отдельных устройств в машиностроении.

При взаимодействии сухого льда с водой образуется углекислый газ. Со стороны сильная реакция похожа на кипение. Углекислый газ в 1,5 раза тяжелее воздуха: при выделении в больших объемах он вытесняет кислород к потолку. Судя по всему, на вечеринке в бане, сконцентрировавшись над поверхностью воды, удушающий газ попал в дыхательные пути и затем в легкие к тем, кто прыгнул в бассейн.