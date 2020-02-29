РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 фев. В подмосковных Люберцах в субботу стартовал региональный финал всероссийских соревнований «Веселые старты» на призы губернатора Московской области, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В финале участвуют команды общеобразовательных учреждений из Люберец, Раменского, Каширы и других городов региона - всего девять команд.

«Мы сегодня в очередной раз проводим такой турнир на призы губернатора Московской области. Я рад приветствовать наших гостей из соседних городов. <...> Спорт позволяет молодым людям добиваться успеха абсолютно во всем. Я искреннее желаю, чтобы победила дружба, но лично я болею за люберецкую школу №54 из поселка Октябрьский», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Он поблагодарил организаторов соревнований. Ружицкий подчеркнул, что судьи будут оценивать участников беспристрастно и объективно.

Сильнейшая команда Московской области будет представлять регион на всероссийском финале, который пройдет в Сочи.