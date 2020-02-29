РИАМО - 29 фев. Конференция, посвященная современным фасадным решениям, прошла на заводе Российского производственного объединения «Албес», на мероприятии обсудили возможное сотрудничество компании с Мособлархитектурой, передает корреспондент РИАМО.

Компания специализируется в области производства строительных материалов для наружной и внутренней отделки зданий и сооружений. Это широкая номенклатура алюминиевых и стальных изделий, изготовленных методом холодной прокатки из листового и окрашенного в заводских условиях металла.

«Наша продукция мало применяется в Московской области, а мы бы хотели, чтобы как раз там в большей степени она и применялась. Сейчас построены две школы с использованием нашей продукции. Но таких школ, к сожалению, пока мало, хотелось бы, чтобы их было больше», — сказал заместитель генерального директора ТД «Албес Центр» Сергей Забегаев.

В свою очередь, главный архитектор Московской области Александра Кузьмина заявила, что визит на завод — это хорошая возможность ознакомиться с продукцией и узнать о ее достоинствах и недостатках.

«Для комитета по архитектуре и строительству это визит важен <...>. Мы иногда смеемся, что главный архитектор региона, в первую очередь, главный архитектор-соавтор всех бюджетных объектов. И коллеги из управления <…> вместе с архитекторами смотрят, как проект можно или оптимизировать, или, наоборот, улучшить, не прибавляя ему стоимости», — сказала Кузьмина.

По ее словам, необходимо применять рациональный подход при работе с бюджетными средствами и социальными объектами. Поэтому нужно постоянно поддерживать высокую квалификацию и знание современных материалов.

«Кроме того, общая установка, которую мы всячески поддерживаем, это то, что у нас регион производит огромное количество отделочных материалов. Мы по сути таким образом популяризируем производителя Московской области», — отметила она.

Главный архитектор региона добавила, что материалы отечественного производства сопоставимы по качеству, поэтому «переплачивать за одну и ту же вещь нет смысла».