РИАМО - 29 фев. В Подмосковье и Москве с 1 по 3 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы будет действовать с 21:00 1 марта до 09:00 2 марта. «Желтый» уровень из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду объявлен с 09:00 1 марта до 09:00 3 марта.

«Желтый» уровень объявили также на территории Ивановской, Владимирской, Ярославской, Костромской и Рязанской областей.

В субботу в Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки. Ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду. В первый день весны в Подмосковье и Москве прогнозируют переменную облачность без осадков, утром местами гололедица. Также будет дуть юго-западный, южный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Третьего марта в регионе будет облачно, пройдет небольшой дождь, с утра ожидается гололедица, ветер порывистый до 15 метров в секунду.