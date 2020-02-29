Трое людей скончались от отравления химикатами в банном комплексе на вечеринке в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко. Возбуждено уголовное дело.

Сухой лед в бассейне и трое погибших: подробности фатальной вечеринки инстаблогера>>