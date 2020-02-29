РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 фев. На проезжей части Бережковского проезда в микрорайоне Климовск Подольска практически ежедневно заделывают ямы холодным асфальтом, капремонт проведут с приходом теплой сухой погоды, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В территориальное управление Климовска поступает большое количество обращений жителей по вопросу ненормативного состояния проезжей части Бережковского проезда.

«Для устранения ям подрядная организация МБУ «ПКБ» практически ежедневно проводит работы по ремонту выбоин холодным асфальтом, однако это недолговременные меры. В связи с погодными условиями пока невозможно провести ремонт горячим асфальтом. Но участок Бережковского проезда от улицы Заводская до пересечения с присоединенной дорогой капитально отремонтируют в 2020 году», - говорится в сообщении.



Администрация принесла извинения за временные неудобства.