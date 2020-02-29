РИАМО - 29 фев. В Сети опубликовали видеозапись с вечеринки в честь дня рождения аптечного блогера Екатерины Диденко в столичном банном комплексе, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла вечером 28 февраля, когда компания из 18 человек отмечала день рождения 29-летней Диденко. На кадрах, которые заснял один из гостей, видно, как группа людей в защитных костюмах и очках высыпает в бассейн большой контейнер с сухим льдом. В результате происходит химическая реакция, после чего один из мужчин прыгает в воду.

«Он умер. Все, его больше нет», — весело кричат гости праздника.

Сначала все происходящее казалось шуткой, однако через считанные минуты происходит непоправимое — сухой лед взаимодействует с водой, начинается выделение углекислого газа. В больших дозах он оказывает удушающее действие на человека.

В результате два человека погибли на месте, третий скончался в больнице. За жизнь остальных участников вечеринки борются врачи. Среди скончавшихся — муж именинницы Валентин.

Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Видео с места трагедии на вечеринке в бане в Москве>>