РИАМО - 29 фев. На дублере Кутузовского проспекта в Москве автомобиль Peugeot сбил пешехода, сообщается в Twitter-аккаунте столичного управления ГИБДД.

«В 10:06 на Кутузовском проспекте (дублер) в районе дома 38 произошло ДТП. <…> Водитель, управляя легковым транспортным средством Peugeot, совершил наезд на пешехода», — говорится в сообщении.

В результате произошедшей дорожной аварии пострадал один человек. Причины ДТП в настоящий момент устанавливаются.