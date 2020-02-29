РИАМО - 29 фев. Аптечный Instagram-блогер Екатерина Диденко назвала имена людей, которые погибли на вечеринке в честь ее дня рождения, одним из них оказался ее муж Валентин.

Вечером 28 февраля в банном комплексе в Коломенском проезде компания из 18 человек отмечала день рождения 29-летней Диденко. В бассейн для купания бросили сухой лед для визуального эффекта. В результате данных действий погибли два человека, третий скончался в больнице. Другие участники вечеринки госпитализированы, врачи борются за их жизни.

«Вали больше нет с нами. Еще Наташи и Юры. <…> Я подписала расписку о неразглашении, больше ничего не могу сказать», — сказала Диденко в сторис в своем Instagram.

Она также отметила, что не знает, как рассказать о случившемся детям и попросила поделится контактами человека, который может оказать профессиональную психологическую помощь.

По данному инциденту столичные следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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