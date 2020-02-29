РИАМО – 29 фев. Посетителям открывшегося парка развлечений «Остров мечты» рекомендуется учитывать загруженность близлежащих к парку станций метрополитена и заранее планировать поездку, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

В Нагатинском затоне на юге Москвы в субботу открылся для посетителей крупнейший в Европе парк развлечений «Остров мечты». В крытой части парка площадью порядка 300 тысяч квадратных метров расположено девять тематических зон, посвященных героям известных мультфильмов.

«Посетители могут построить свой маршрут как на наземном транспорте, так и через несколько станций метро или МЦК, расположенных в непосредственной близости от парка. Учитывая прогнозируемую высокую транспортную загрузку в день открытия парка, пассажирам стоит планировать поездку заранее», – говорится в сообщении.

Маршрут можно проложить через станции «Автозаводская» или «Технопарк» Замоскворецкой линии, станцию «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской ветки, а также воспользоваться станциями МЦК – «ЗИЛ» или «Автозаводская».

До 9 марта на данных станциях будут дежурить 20 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Специалисты расскажут, как быстрее и проще добраться до парка.

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