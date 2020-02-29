РИАМО - 29 фев. За минувший год столичные врачи выписали более 22 миллионов рецептов с помощью сервиса «Электронный рецепт», из них 80% — для льготников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Благодаря Единой информационной медицинской системе (ЕМИАС) врач может оформить электронный рецепт примерно за 30 секунд, специалисту нет необходимости заполнять бланк вручную. Повторные назначения выполняются в один клик.

«К ЕМИАС уже подключены все городские поликлиники. Следующий шаг — подключение к системе всех столичных стационаров. Через ЕМИАС врачи имеют доступ к медицинским данным, в том числе к информации о выписанных рецептах», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с 2014 года в электронной системе оформили свыше 86 миллионов электронных рецептов, из них 71 миллион — льготные.

Благодаря электронной системе медик может изучить инструкции к лекарственным препаратам, и, если они, к примеру, несовместимы с ранее выписанными, то система сама предупредит врача о возможных последствиях одновременного приема.

Кроме того, электронный реестр значительно улучшил работу городских аптечных пунктов, которые обслуживают жителей-льготников. Фармацевт просто сканирует штрихкод на рецепте и сразу получает всю необходимую информацию. При этом сведения о выданных препаратах также оперативно заносятся в реестр.