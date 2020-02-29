РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 фев. В микрорайоне Дубровицы Подольска представители теротдела администрации округа в третий раз выявили недостатки в содержании общего имущества многоквартирных домов управляющей компанией, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

Сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» дважды - 21 и 25 февраля - осматривали многоквартирные дома в поселке Дубровицы. Затем проверили, устранила ли выявленные нарушения по содержанию многоквартирных домов управляющая компания.

«Выяснилось, что ООО «УК Дубровицы» частично выполнила работы по устранению недостатков. Управляющей компании строго указано на недопущение нарушений по содержанию общего имущества многоквартирных домов», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мониторинг общего содержания многоквартирных домов и уборки подъездов продолжится и будет проходить каждую неделю.