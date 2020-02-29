РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 фев. Знаменитая российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка 2006 года, заслуженный мастер спорта России Светлана Ишмуратова впервые написала пробный ЕГЭ в подмосковном Красногорске в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» стартовала во всех школах Красногорска в 10:00. В 2020 году ее проводят в четвертый раз. Цель акции - помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

«ЕГЭ сдаю впервые. Решила принять участие в акции в какой-то степени из любопытства. Я окончила школу при Советском Союзе и сдавала другие экзамены. Хочется понять, что чувствуют ребята, когда готовятся к экзаменам», – сказала Ишмуратова.

Она отметила, что акция очень полезна для родителей. Несмотря на то, что ЕГЭ сдают не первый год, с экзаменом связано немало вопросов. Благодаря акции у взрослых есть прекрасная возможность почувствовать, в каких условиях проходит сдача экзамена, какие механизмы действуют.

В нынешнем году, в преддверии 75-летия Победы, в Красногорске сдают пробный ЕГЭ по истории. В тестовом задании 11 вопросов.

«Я просила дать какую-нибудь шпаргалку или выделить человека, который подсказал бы правильные ответы. Но сказали, что все по-настоящему, никакой помощи извне не будет. Забрали телефон, сумку. Остались только паспорт и я со своими мозгами», – поделилась Ишмуратова.