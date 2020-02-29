РИАМО - 29 фев. Пожарные ликвидировали открытое горение в строении на Киевском шоссе в Наро-Фоминском городском округе, возгорание тушат свыше 80 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В субботу в 06:51 поступила информация о возгорании в строении в деревне Софьино, 49-й километр Киевского шоссе. Площадь возгорания составила 7,2 тысячи квадратных метров. По данным СМИ, загорелся склад на территории овощной базы.

«В 09:57 — ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: 26 единиц техники, 84 человека, из них от МЧС: 57 человек и 18 единиц техники», — говорится в сообщении.