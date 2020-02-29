РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 фев. Легендарный борец ММА, депутат подмосковного Красногорска Джефф Монсон проверил свои знания по истории на пробном ЕГЭ для родителей в школе №11 округа в субботу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в 2020 году проходит в четвертый раз. В этом году в ней принимают участие все школы Красногорска.

«Я знаю, что каждый год школьники выпускных классов сдают такой экзамен в виде теста, это очень важно - сдать тест, прилагая все свои знания, обретенные в школе», - сказал Монсон.

Специально для чемпиона мира по джиу-джитсу и грэпплингу тестовые задания были переведены на английский язык. Монсон поделился с журналистами, что специально к тесту не готовился, но изучает историю и русский язык ежедневно на протяжении многих лет.