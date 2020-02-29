РИАМО - 29 фев. Еще один участник вечеринки в банном комплексе в Москве скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь, общее число погибших возросло до трех человек, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

Вечером 28 февраля в банном комплексе в Коломенском проезде компания из 18 человек отмечала день рождения. В результате использования сухого льда в бассейне для создания визуальных эффектов погибли два человека.

«Несколько участников мероприятия были госпитализированы, один из них, несмотря на оказанную помощь медицинскую, скончался», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по столице взять данное расследование под личный контроль.

По данным СМИ, в данном банном комплексе 29-летие отмечала популярный Instagram-блогер Екатерина Диденко.

Видео с места трагедии на вечеринке в бане в Москве>>