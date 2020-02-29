РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 фев. В поселке Железнодорожный подмосковного Подольска подрядная организация очистила от смета прибордюрные части дорог, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».



«28 февраля ООО «ЭкоНадежда» очистила от смета прибордюрные части дорог в поселке Железнодорожный. Работы проводятся согласно утвержденному графику и будут продолжены», - говорится в сообщении.

Ранее подрядная организация МБУ ПКБ ликвидировала несанкционированные навалы мусора вдоль дороги в деревню Бородино.