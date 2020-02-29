РИАМО - 29 фев. Объявлен аукцион на строительство здания Московской областной детской больницы в Красногорске, объект должны возвести в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Опубликована закупка на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство здания государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московская областная детская больница», Московская область, городской округ Красногорск», — говорится в сообщении.

Извещение о проведении электронных торгов появилось в Единой информационной системе закупок.

Победитель аукциона должен будет завершить строительство и ввести здание в эксплуатацию в 2022 году.

Строительство данного объекта будет проведено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Здание включено в госпрограмму «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств федерального и подмосковного бюджетов.