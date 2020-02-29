РИАМО - 29 фев. Первых гостей столичного парка «Остров мечты» встретили артисты на ходулях, реконструкторы в костюмах Римской империи, барабанщики, передает корреспондент РИАМО.

При входе на территорию парка у посетителей проверяют сумки. Гостей встречает музыка, похожая на мелодии из диснеевских мультфильмов.

У фонтана первых посетителей встречают артисты на ходулях в белых нарядах, начинают играть барабанщики.

Торговые ряды парка напоминают культурные центры европейских столиц. Вокруг фонтанов взрослые и дети делают снимки на память, а магазины встречают первых покупателей. По территории нового развлекательного парка с песнями маршируют римские легионеры.

Одна из первых посетителей парка Марина вместе дочерью Марией и внуком Ваней ждали его открытия несколько лет. Билеты приобрели заранее через интернет.

«Были в парке развлечений в Испании. Ждали несколько лет, когда такой откроется в России. Лично я, даже не задумываясь купила билеты. Цена супер. Тем более, что в парке может проводить время и кататься на аттракционах целый день. Зная, сколько сейчас аттракционы по одному разу катания стоят, в тех же «Сокольниках», это не дорого», - отметила Мария.

Семья намерена покататься на максимальном количестве аттракционов.

Парк «Остров мечты» начал работать в субботу. В его крытой части создано девять тематических зон, которые посвятили героям известных мультфильмов. В парке расположены 27 уникальных аттракционов, они подойдут гостям разного возраста, роста и предпочтений.

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