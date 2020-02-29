РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 фев. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина в субботу поучаствовала в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в средней школе №11, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В 2020 году всероссийскую акцию проводят в четвертый раз. Ее цель – помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой. Акция стартовала в 10:00.

«В этом году у нас какой-то ажиотаж. Может быть родители стали к этому по-другому относиться. В прошлом году мы писали пробный ЕГЭ для родителей в нескольких школах, в этом – во всех школах городского округа. Акция вызывает большой интерес, и это хорошо. Может быть мы, родители, <...> будем лучше понимать, что переживают наши дети», – сказала Хаймурзина.

Глава муниципалитета добавила, что в ее жизни был период, когда она собиралась поступать в педагогический вуз, чтобы стать преподавателем истории и английского языка.

«В педагогике есть такое понятие – остаточные знания. Сегодня посмотрим, осталось что-нибудь или нет», – заключила Хаймурзина.