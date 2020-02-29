РИАМО – 29 фев. На сайте московского образовательного проекта «Онлайн-академия МБМ» предприниматели теперь могут посмотреть видеокурс «Школа спикеров», который направлен на обучение ораторскому мастерству, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Умение презентовать себя – один из главных навыков для предпринимателей. Новый видеокурс онлайн-академии поможет повысить качество бизнес-коммуникаций и научит держаться уверенно, выступая перед любой аудиторией», – отметила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Полный видеокурс включает в себя десять модулей, каждый из которых длится 10 часов. Из данного курса предприниматели смогут узнать, как заинтересовать оппонента, удержать его внимание, а также получат советы по владению голосом и правильному расставлению акцентов в речи или выступлении.

Сайт https://mbm.mos.ru является проектом ГБУ «Малый бизнес Москвы». Здесь есть программы, которые могут помочь как начинающим, так и опытным бизнесменам. Благодаря проекту все желающие могут онлайн получить нужные знания.

В декабре на сайт выложили видеокурс из 12 частей «Искусственный интеллект для малого бизнеса». Данный урок посмотрели свыше 16 тысяч человек.