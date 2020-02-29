РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 фев. Ученицы гимназии №5 подмосковного Королева победили в региональном конкурсе-кинофестивале «Когда деревья были большими», сообщила директор гимназии Вера Журавель.

Второй региональный конкурс-кинофестиваль «Когда деревья были большими» проводился 28 февраля в Красноармейске. Фестиваль прошел при поддержке Московского государственного областного университета, ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», Методического центра и отдела образования города Красноармейск Московской области. В этом году фестиваль посвятили 75-летию Победы и назвали «Красив мир без войны».

«Поздравляем участников студии школьного телевидения G5 - учащихся гимназии №5 Ульяну Мазокину из 9В класса и Полину Палепину из 8В класса с победой», - написала Журавель в своем Instagram-аккаунте.

Ульяна Мазокина завоевала диплом 1 степени в номинации «Лучший короткометражный фильм», а Полина Палепина завоевала диплом 1 степени в номинации «Лучший видеофильм». Руководит студией школьного телевидения Мария Гаврилина.