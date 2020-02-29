РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 фев. В Королеве появятся граффити с изображением фронтовика, дошедшего до Берлина, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Идея нарисовать граффити появилась у жителя Королева, художника Станислава Зудинова.

«Молодой человек предложил нарисовать портрет своего деда, участника Великой Отечественной войны, коренного жителя нашего города, командира самоходной артиллерийской установки Дмитрия Ивановича Зудинова, который прошел войну и дошел до Берлина», - говорится в сообщении.

Идею рассмотрели и поддержали на очередном заседании комиссии по увековечиванию памяти. Граффити предлагается нарисовать на фасаде детской школы искусств.