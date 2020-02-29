РИАМО - 29 фев. В деревне Софьино Наро-Фоминского городского округа произошло возгорание в строении, площадь пожара составляет 7,2 тысячи квадратных метров, огонь локализовали, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«29 февраля в 06:51 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, деревня Софьино, 49-й километр Киевского шоссе. В 07:20 объявлен ранг пожара №2», - говорится в сообщении.

В 08:49 пожарные локализовали возгорание на площади 7,2 тысячи квадратных метров. В тушении пожара в строении принимают участие 80 человек и 24 единицы техники.