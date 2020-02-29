РИАМО – 29 фев. В Нагатинском затоне на юге Москвы открылся для посетителей крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений «Остров мечты», передает корреспондент РИАМО.

В крытой части тематического парка площадью порядка 300 тысяч квадратных метров расположено девять тематических зон, посвященных героям известных мультфильмов, таких как Черепашки-ниндзя, Маугли, Снежная королева, Смурфики и другие. 27 уникальных аттракционов подойдут посетителям разного возраста, роста и предпочтений.

Например, самые юные гости могут почувствовать себя пилотами гоночных болидов в «Гран-при Мечты», а те, кто пришел всей семьей, узнают о жизни птеродактилей в густых джунглях. Любителей экстрима ожидают полеты на высоте 120 метров на «Молоте судьбы».

Городской променад, оформленный в стиле улиц крупнейших мегаполисов мира, включает 120 магазинов, 26 ресторанов и кафе, а также 12 кафе в зоне фудкорта. Ожидается, что к 2021 году «Остров мечты» сможет принимать порядка 7,5 миллионов человек в год.

В ландшафтном парке площадью 44 гектара рядом с «Островом мечты» откроются площадки для разных видов спорта, велодорожки, зоны для танцев и отдыха. Кроме того, после завершения второй очереди строительства заработают детская школа яхтсменов, четырехзвездочный отель, и благоустроят набережную.

Добраться до «Острова мечты» можно от станции метро «Технопарк». Бесплатные шаттлы также ходят от станций МЦК «ЗИЛ», метро - «Кожуховской» и «Автозаводской».

С субботы началась продажа льготных категорий билетов в парк. Дети-сироты также смогут бесплатно посещать парк в течение одного дня раз в месяц.

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