РИАМО - 29 фев. Утром в субботу стало известно о возможном минировании аэропорта Домодедово, службы авиагавани продолжают работать в штатном режиме, проводится проверка, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 05:10 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступила информация об анонимном звонке в ГУВД Московской области о минировании аэропорта Домодедово. В аэропорту Домодедово введен режим «аноним», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, сотрудники внутренней службы безопасности были приведены в режим повышенной готовности. Эвакуацию пассажиров не проводили. Каких-либо ограничений или задержек в работе аэропорта не введено, проверка происходит в штатном режиме.

В проверке информации о возможной угрозе взрыва не участвуют дополнительные силы и средства.