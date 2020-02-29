РИАМО - 29 фев. Уголовное дело о смерти людей в бассейне с сухим льдом в столичной бане поручено взять на контроль руководству Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве, сообщается на сайте СК РФ.

В бассейне банного комплекса в Коломенском проезде в Москве отмечала день рождения компания из 18 человек. В воду бассейна высыпали 25 килограммов сухого льда. Компании стало жарко и они начали прыгать в бассейн со льдом. Некоторым стало плохо из-за химической реакции. На месте погибли два человека, остальных пострадавших доставили в больницу.

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по городу Москве взять расследование под личный контроль», - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Дело заведено по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

Следователи проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин, которые привели к трагедии.

По данным «Интерфакса», в данном комплексе 29-летие отмечала блогер Екатерина Диденко.

По данным СМИ, после вечеринки всего скончались шесть человек.