РИАМО - 29 фев. В субботу столбики термометров в Подмосковье и Москве поднимутся до 3 градусов тепла, ожидается облачность, местами выпадет снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в столице составит 1-3 градуса, по области - минус 2 - плюс 3. Местами отметятся слабые осадки в виде снега», - говорится в сообщении.

Последний день этой зимы пройдет под влиянием атлантического циклона. Ожидается высокая влажность, низкое содержание кислорода в воздухе, а выпавшие осадки не скажутся на увеличении высоты снежного покрова.

Кроме того, по данным синоптиков, в субботу скорость ветра достигнет 7-12 метров в секунду. При росте атмосферного давления его значения продолжат оставаться пониженными.