РИАМО - 28 фев. Двое людей скончались в банном комплексе на юге Москвы после использования химических элементов, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным СМИ, 18 человек отмечали день рождения в бассейне банного комплекса, куда высыпали 25 килограммов сухого льда. Компании стало жарко и они начали прыгать в бассейн со льдом. Некоторым стало плохо из-за химической реакции.

«В банном комплексе на Коломенском проезде в городе Москве в результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия. Остальные госпитализированы в медицинские учреждения», - сказала Иванова.

Она добавила, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Дело заведено по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия в банном комплексе.

По данным «Интерфакса», в данном комплексе 29-летие отмечала блогер Екатерина Диденко.