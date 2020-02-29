РИАМО - 29 фев. На выходных в Подмосковье проводят Масленицу, праздничные мероприятия пройдут в Красногорске, Одинцовском округе, Клину и других округах, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Главные проводы зимы пройдут в Красногорске — там состоится фестиваль «Солнечная Масленица». Все выходные вас ждут масленичные забавы и песни, интерактивные игры, катание на упряжке лошадей, ярмарка и мастер-классы. Полную программу праздника можно посмотреть на сайте музея-усадьбы «Архангельское», – говорится в материале.

С 12:00 до 17:00 в субботу в усадьбе Захарово Одинцовского округа пройдут народные гуляния с играми и забавами, ярмарками, катанием на старинных качелях и каруселях. В этот день пройдет еще и концерт с участием народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.

Первого марта в Солнечногорске на набережной озера Сенеж отметят конец зимы с фаер-шоу и торжественным сожжением чучела Масленицы. Перед этим гостей ждут шоу силачей, битва хоров и катание на собачьих упряжках. Праздник продлится с 13:00 до 17:00.

В Клину на фестивале «Широкая Масленица» гуляют и 29 февраля, и 1 марта. В сквере имени Афанасьева пройдет детская Масленица, а для родителей проведут интерактивную программу, конкурсы и эстафеты. Начало в 12:00.

Первого марта в городском парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» в Клину пройдет торжественное завершение фестиваля с фудкортом, благотворительной ярмаркой, концертами, конкурсами и другими забавами. Кульминацией праздника станет сжигание чучела.

В Балашихе празднование пройдет тоже в течение двух дней. В субботу с 12:00 до 15:00 Масленицу отметят на площади перед администрацией района Железнодорожный, а 1 марта с 12:00 до 14:00 – на площади перед Ледовым дворцом. В программе конкурсы, игры, молодецкие забавы, праздничная ярмарка, раздача блинов, фотозоны и сжигание чучела.

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