РИАМО - 29 фев. В Коломне в субботу состоится торжественное открытие финала I Всероссийских зимних спортивных игр среди спортсменов-любителей по конькобежному спорту на базе центра «Коломна», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Конькобежный центр «Коломна» готов вновь принять масштабные соревнования по основному из развиваемых здесь видов спорта», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что Всероссийские зимние спортивные игры – это беспрецедентное событие, которое устраивается между спортсменами-любителями, и это большая честь, что для проведения финальных соревнований по отдельным дисциплинам была выбрана именно Московская область.

В рамках состязания мужчины и женщины сразятся за победу в 12 возрастных категориях на пяти различных дистанциях.

В субботу состоится торжественное открытие соревнований. 28 февраля были проведены официальные тренировки и заседание главной судейской коллегии. 1 марта соревнования завершатся.