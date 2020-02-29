РИАМО - 29 фев. В центре Москвы в субботу изменят схему движения, перекрыв несколько улиц, из-за согласованного марша памяти Бориса Немцова, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 10:00 29 февраля будет перекрыта для движения внутренняя сторона Страстного бульвара», – говорится в материале.

С 14:00 перекроют внутренние стороны Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров.

Движение закроют и на проспекте Академика Сахарова на участке от Сретенского бульвара до Садового кольца.

Также во время проведения мероприятия навсех этих улицах будет запрещена парковка.

Водителям рекомендуют быть внимательными и заранее планировать маршруты.

В Москве в субботу пройдет марш памяти политика Бориса Немцова, который был был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.