РИАМО – 29 фев. В субботу в столице заработает первый в России крытый тематический парк развлечений «Остров мечты», сообщается на сайте парка.

Парк откроется в субботу в 10:00 и будет работать до 22:00. На городском променаде в парке пройдет специальная программа в честь открытия, в которой примут участие более 300 артистов. Вход на праздник – свободный.

Посетители праздника в честь открытия смогут окунуться в атмосферу испанского карнавала, посмотреть на сражения тореадоров с быками, сфотографироваться в кадиллаке Элвиса Пресли, стать свидетелями боев гладиаторов и легионеров, посмотреть костюмированные шествия.

Посетить тематический парк «Острова мечты» можно по билетам. Там есть девять тематических зон, которые посвящены персонажам сказок и мультфильмов. Всего там 27 аттракционов.

В городском променаде три атриума и четыре пешеходных галереи, которые созданы в архитектурных стилях разных стран. Посетители городского променада смогут сходить по магазинам, посетить рестораны, купить сувениры. В променаде представлены улицы Лондона, Рима, Беверли-Хиллз, Барселоны и центральная площадь Москва.

Многодетные семьи, инвалиды, ветераны, пенсионеры смогут приобрести льготные билеты в «Остров мечты». Дети-сироты смогут посещать парк развлечений бесплатно раз в месяц.

До «Острова мечты» уже начали курсировать бесплатные автобусы-шаттлы. Маршрут S1 связывает станцию МЦК «ЗИЛ» и станцию подземки «Кожуховская». Автобусы совершают промежуточную остановку у парка развлечений. Интервал движения – 5 минут.

В дальнейшем рядом с парком построят новую станцию столичной подземки «Парк чудес».

Кроме того, в парке планируют создать отель, банкетно-концертный зал и детскую яхтенную школу.

В 2020 году планируют открыть кинотеатр с 17 залами и концертный зал Dream Hall.

Ожидается, что ежегодно посетителями «Острова мечты» будут становиться около 7,5 миллионов человек. Парк также должен привлечь больше туристов в Москву.

В парке будет создано около 7 тысяч рабочих мест.

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