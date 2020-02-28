РИАМО - 28 фев. В Москве в рамках реновации 516 семей подали обращения на докупку жилой площади с большим числом комнат, а также на приобретение отдельной квартиры, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В 2018 году в фонд поступило 189 запросов на докупку, в 2019-м — 284 и еще 43 — с начала 2020 года», — сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он добавил, что москвичи, участвующие в программе, при желании могут улучшить свои жилищные условия не только в момент переселения, но и в течение двух лет с момента оформления квартиры в собственность. Однако эта площадь должна быть не более 100 квадратных метров.

По словам Левкина, обращения по этому вопросу уже стали получать специалисты фонда. 15 заявителей рассказали, что хотят приобрести квартиру в доме по программе реновации с гарантированной скидкой в 10% в течение двух лет.

Программа реновации стартовала в августе 2017 года. В нее были включены 5173 жилых дома во всех административных округах столицы. Заселение первого дома по программе началось в феврале 2018 года.